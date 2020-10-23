В ближайшее время назовут нового главу таможни, – Марченко

Новый полноценный руководитель Государственной таможенной службы Украины будет оглашен в ближайшие дни.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в комментарии "Интерфакс-Украина". По его словам, нового руководителя назначат по итогам конкурса.

"Объявлен отбор на должность руководителя – с полноценным функционалом. Прозрачный и оперативный. В ближайшие дни услышите о соответствующем кадровом назначении. Подчеркну, что курс на трансформацию таможни остается неизменным. Мы и в дальнейшем будем строить в Украине таможню европейского уровня", – сказал глава Минфина.

Министр подчеркнул, что экс-врио главы Государственной таможенной службы Андрей Павловский, которого уволили с должности 22 октября на внеочередном заседании правительства, справился с поставленными ему задачами и был уволен по своему желанию.

"Павловский заходил на должность исполняющего обязанности руководителя Гостаможслужбы на определенный временной период в качестве кризисного менеджера. Ему были определены задачи стабилизировать ситуацию и увеличить поступления в бюджет. В сложных условиях Андрей справился с поставленными задачами, о чем свидетельствуют цифры", – сказал Марченко.

Министр указал, что среднедневные поступления от таможни за период работы Павловского увеличились на 20%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября Кабинет министров уволил с должности Павловского и назначил на его место первого замглавы Евгения Ентиса.

21 октября был уволен исполняющий обязанности главы Одесской таможни Денис Пудрик. Ранее из-за его назначения разгорелся скандал, поскольку он был люстрирован.