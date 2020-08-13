В Беларуси вышел на забастовку крупнейший автозавод. Фото и видео
В четверг, 13 августа, около 12:00 в городе Жодино вышли на забастовку работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗа).
Как сообщает TUT.BY, несколько сотен рабочих приостановили работу и вышли из цехов завода (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить", – сообщил работник БелАЗа.
К заводу также пришли жители Жодино, они скандируют: "Власть с народом!", "БелАЗ, спасибо". Через дорогу люди выстраиваются в цепь, а автомобилисты сигналят. Милиции на месте сбора людей не видно.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси на фоне протестов из-за результатов выборов президента началась общенациональная забастовка. Утром 11 августа люди стали массово покидать работу, выходить на улицы, продолжая митинговать.