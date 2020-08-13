В Беларуси вышел на забастовку крупнейший автозавод. Фото и видео

Мирослав Семенюк Экономика 13:25, 13.08.2020 Обновлено: 13:26, 13.08.2020

В четверг, 13 августа, около 12:00 в городе Жодино вышли на забастовку работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗа).

Как сообщает TUT.BY, несколько сотен рабочих приостановили работу и вышли из цехов завода (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить", – сообщил работник БелАЗа.

К заводу также пришли жители Жодино, они скандируют: "Власть с народом!", "БелАЗ, спасибо". Через дорогу люди выстраиваются в цепь, а автомобилисты сигналят. Милиции на месте сбора людей не видно.

Несколько сотен рабочих приостановили работу и вышли из цехов БелАЗа
tut.by
Работники БелАЗа вышли к центральной проходной
tut.by
К БелАЗу пришли жители Жодино, они выстроились через дорогу
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Люди скандируют: "Власть с народом!", "БелАЗ, спасибо"
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси на фоне протестов из-за результатов выборов президента началась общенациональная забастовка. Утром 11 августа люди стали массово покидать работу, выходить на улицы, продолжая митинговать.

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