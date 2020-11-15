В Азии создали крупнейшую в мире зону свободной торговли

Китай, Япония и другие страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 15 ноября договорились о создании крупнейшего в мире торгового блока, на который приходится почти треть всей экономической деятельности.

Речь идет о документе по всестороннему региональному экономическому партнерству. В Азии надеются, что это поможет ускорить восстановление после потрясений пандемии, сообщает издание ABS news.

Отмечается, что соглашение, касающееся свободной торговли, было подписано в рамках саммита АСЕАН во вьетнамской столице Ханой. Он состоялся в режиме телемоста под председательством этого государства.

Как известно, АСЕАН является политической, экономической и культурной региональной межправительственной организацией из 10 стран, расположенных в юго-восточной Азии.

Подписанное ими соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового Валового внутреннего продукта. Также подчеркивается, что в итоге оно предусматривает либерализацию торговли в регионе, что должно "способствовать экономическому процветанию".

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.