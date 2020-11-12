В Африке нашли один из самых больших алмазов в истории

В Ботсване нашли один из самых больших алмазов в истории. Камень весом 998 карат занял пятое место в списке самых больших алмазов из когда-либо обнаруженных.

Обнаружила камень канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond на шахте Карове. Об этом сообщает Bloomberg.

До этого Lucara Diamond обнаружила в Ботсване алмаз "Редкая находка" весом 1758 карат. Драгоценный камень в 2019 году выкупил Louis Vuitton. Этот алмаз занимает второе место в списке самых больших камней в истории.

Самый большой камень из когда-либо обнаруженных – "Звезда Африки" весом 3106 карат. Его нашли в 1905 году в Южной Африке в шахте "Премьер".

Он был разделен ("Большая звезда Африки" и "Малая звезда Африки") и стал частью драгоценностей Британской короны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинской лаборатории вырастили самый большой в мире алмаз в 109 карат. Его оценили в полмиллиона долларов США и уже продали. До этого самый большой искусственный камень составлял от 10 до 20 карат.