В аэропорту Амстердама директор 'Спецтехноэкспорта' устроил дебош – СМИ

Во время визита руководства "Спецтехноэкспорта", Министерства иностранных дел и "Укргазбанка" в Перу произошел скандал с участием одного из участников украинской делегации.

Речь идет о директоре "Спецтехноэкспорта" Евгении Ларине, который по прибытию в Амстердам находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет "Антикор", уточняя, что инцидент произошел 19 ноября в аэропорту Schiphol.

Украинская делегация летела на переговоры по поставке самолета Ан-178.

"Осуществив ранний вылет из Киева в 06:00 рейсом PS9387 и прибыв в Амстердам для дальнейшего перелета в Панаму рейсом KL 757 в 11:10, украинская делегация чуть не осталась без держателя контракта – Евгения Ларина, директора ГХВП "Спецтехноэкспорт". Не смотря на вылет в 6 утра, по прибытию в Амстердам директор украинского экспортера находился в состоянии настолько сильного алкогольного опьянения с присущей чиновникам агрессивностью, что на рейс в Панаму его пустили только после личного вмешательства консула Украины в Нидерландах", – пишет издание.

Также отмечается, что дополнительное осложнение вызвали сомнения сотрудников аэропорта в достоверности ПЦР-теста Евгения Ларина.

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