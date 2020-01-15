В 60 раз меньше министра: озвучены мизерные зарплаты украинских медиков

Согласно тарифным ставкам в государственных больницах в 2020 году украинские врачи получают немного больше минимальной зарплаты, а медперсонал - еще меньше.

Так, хирург высшей категории в Украине зарабатывает 5100 гривень. До повышения зарплаты с 1 января его зарплата составляла 4100, передает Страна.

Врачи других специальностей высшей категории теперь будут получать 4772 гривны вместо 4361 гривень в прошлом году.

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Страна

Ранее медсестры без категории получали 2958 гривень. Сейчас их зарплата составляет чуть больше 3200. Рентген-лаборанты высшей категории получали около 3300, а теперь будут получать 3636 гривень.

Получается, что хирург высшей категории в Украине получает зарплату в 46,8 раз меньше, чем главы Министерства иностранных дел Вадим Пристайко. А интерн с тарифной ставкой в 3800 гривень, получает в 60 раз меньше, чем министр экономики Милованов.

Українські новини

Ранее OBOZREVATEL писал, что министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч гривен.

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