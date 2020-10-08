В 2021 году коронавирусного фонда не будет, – Разумков

В Украине в 2021 году не будет отдельного "коронавирусного фонда", поскольку это не предусмотрено проектом бюджета на 2021 год.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "1+1". По его словам, парламент планирует только отдельно предусмотреть средства на вакцинацию населения от коронавируса – 2,6 млрд грн, а также 1 млрд на поддержку школ в рамках борьбы с пандемией.

"Все остальное заложено в бюджет Министерства здравоохранения. Пожалуй, это правильно. Потому что когда мы создавали отдельно "коронавирусный фонд", то это не было предусмотрено бюджетом. Корректно, когда эти средства уже предусмотрены для соответствующего министерства, для эффективной борьбы", – подчеркнул спикер.

Почти все деньги на борьбу с коронавирусом следующем году получит Министерство здравоохранения – предварительно, это почти 159 млрд гривен. Наличие "коронавирусного фонда" в 2020 году Разумков объяснил появлением в марте первых случаев инфекции в Украине и необходимостью ей противостоять, ведь никаких средств на это в бюджете на 2020 год заложено не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "коронавирусном" фонде остался 41 млрд грн. 25 млрд уже потратили на строительство дорог и амбулаторий, доплаты медикам, закупки оборудования и индивидуальной защиты. В то же время ни один тендер на закупку аппаратов ИВЛ не состоялся.