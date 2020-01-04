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4 января • обновлено в 12:34
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В 2019-м году в Украине скупили рекордное количество долларов

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В 2019 году на межбанковском валютном рынке скупили рекордные 94 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс служба Национального банка в Facebook. Объясняется, что рост объемов на межбанке является свидетельством макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности страны. Важным двигателем этого процесса является также валютная либерализация, которую НБУ проводил в течение последних лет.

"Объем межбанковского валютного рынка в 2019 году превысил 94 млрд долл. США. По сравнению с прошлым годом среднедневной объем операций между банками вырос в 1,5 раза до 380 млн долл. США. Это также более чем в три раза превышает показатель 2015 года", – говорится в сообщении.

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Поступления от нерезидентов, которые покупали гривневые облигации правительства, активные внешние привлечения государственного и частного сектора, а также рост экспортных мощностей Украины сформировали избыточное предложение валюты и позволили НБУ установить 14-летний рекорд по чистой покупке валюты на межбанке (7,9 млрд долл. США).

В 2019-м году в Украине скупили рекордное количество долларов

"Положительной оставалась и ситуация на наличном рынке. Уже 4 года подряд граждане продают валюты больше, чем покупают. В 2019 году эта положительная разница составляла 177 млн ​​долл. США. Объем наличного рынка в целом вырос более чем на 40%", – отмечают в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине средний курс доллара в 2020 году будет 25 грн/$, согласно базовому прогнозу.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня Национальный банк Украины
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