В оккупированном Донецке на улице Взлетной, рядом с бывшим Донецким аэропортом, проживают только десять человек. Вместе они пытаются защитить улицу от мародеров.

С местными жителями пообщалось российское издание "Комсомольская правда". На фрагмент интервью, опубликованный в одной из групп Донецка, обратил внимание блогер Денис Казанский.

"Комсомольская правда" пообщалась с счастливой жительницей процветающей республики: "Вы тут металл не ищите! Опоздали. В 2014-м все вынесли! Все давно разграблено! Унесли ж все уже!" Спасибо, Россия!" — прокомментировал он информацию в Twitter.

При этом российское издание отмечает, что улица стала совсем безлюдной, а те, кто остался жить, боятся мародеров: "Антонина Александровна, бывший бухгалтер аэропорта с 40-летним стажем, присматривает за средним участком Взлетной. Она патрулирует улицу с пятью псами — но только днем, ночью не рискует. "Все давно разграблено! Унесли ж все уже!", — констатирует пенсионерка".

"Комсомольская правда" пообщалась с счастливой жительницей процветающей республики:



"Вы тут металл не ищите! Опоздали. В 2014 все вынесли! Все давно разграблено! Унесли ж все уже!"



Спасибо, Россия! pic.twitter.com/43Ms0EdfdT — Денис Казанський (@den_kazansky) 15 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Бенес Айо рассказал о тяжелой экономической ситуации в ОРДО, которая превратилась в нищую территорию с бесправным населением.

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