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''Все давно разграблено!'' В ''ДНР'' поделились достижениями ''русского мира''

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В оккупированном Донецке на улице Взлетной, рядом с бывшим Донецким аэропортом, проживают только десять человек. Вместе они пытаются защитить улицу от мародеров.

С местными жителями пообщалось российское издание "Комсомольская правда". На фрагмент интервью, опубликованный в одной из групп Донецка, обратил внимание блогер Денис Казанский.

"Комсомольская правда" пообщалась с счастливой жительницей процветающей республики: "Вы тут металл не ищите! Опоздали. В 2014-м все вынесли! Все давно разграблено! Унесли ж все уже!" Спасибо, Россия!" — прокомментировал он информацию в Twitter.

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При этом российское издание отмечает, что улица стала совсем безлюдной, а те, кто остался жить, боятся мародеров: "Антонина Александровна, бывший бухгалтер аэропорта с 40-летним стажем, присматривает за средним участком Взлетной. Она патрулирует улицу с пятью псами — но только днем, ночью не рискует. "Все давно разграблено! Унесли ж все уже!", — констатирует пенсионерка".

''Все давно разграблено!'' В ''ДНР'' поделились достижениями ''русского мира''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Бенес Айо рассказал о тяжелой экономической ситуации в ОРДО, которая превратилась в нищую территорию с бесправным населением.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
ДНРРоссия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Кожедуб Руслан, что Порошенко в томас-тур поехал а методичку оставить забыл
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