В 200 раз больше, чем у почтальонов: глава "Укрпочты" назвал свою зарплату

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что его заработная плата привязана к зарплате почтальона.

"Это 200 раз минимальная зарплата. Это 836 тысяч гривен в месяц", – сообщил Смелянский в эфире канала "Украина 24".

По его словам, это сумма до вычета штрафов. Глава "Укрпочты" добавил, что для руководителя госпредприятия один случай по финмониторингу может стоить 204 тысячи гривен штрафа.

"Я оплатил в последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблем", – сообщил Смелянский.

Глава "Укрпочты" также добавил, что его зарплата установлена постановлением Кабинета министров.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что его заработная плата привязана к зарплате почтальона

Как сообщал OBOZREVATEL, первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ сообщила, что Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

Отметим, что в 2018 году зарплата Смелянского составляла почти 572 тыс. грн ежемесячно, в 2019-м – около 1,4 млн грн.

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