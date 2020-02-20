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20 февраля • обновлено в 12:52
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В 200 раз больше, чем у почтальонов: глава "Укрпочты" назвал свою зарплату

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Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что его заработная плата привязана к зарплате почтальона.

"Это 200 раз минимальная зарплата. Это 836 тысяч гривен в месяц", – сообщил Смелянский в эфире канала "Украина 24".

По его словам, это сумма до вычета штрафов. Глава "Укрпочты" добавил, что для руководителя госпредприятия один случай по финмониторингу может стоить 204 тысячи гривен штрафа.

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"Я оплатил в последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблем", – сообщил Смелянский.

Глава "Укрпочты" также добавил, что его зарплата установлена постановлением Кабинета министров.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что его заработная плата привязана к зарплате почтальона

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что его заработная плата привязана к зарплате почтальона

Как сообщал OBOZREVATEL, первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ сообщила, что Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

Отметим, что в 2018 году зарплата Смелянского составляла почти 572 тыс. грн ежемесячно, в 2019-м – около 1,4 млн грн.

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Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Игорь Смелянский
Место
Украина
Тег
Укрпочта
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Золотая Сонька
Золотая Сонька
Пане Президенете зверніть будь-ласка увагу на цього громадянина і на його заробітню плату, враховуючи той факт що пенсії у людей до 2000грн а середня зп - 7000. Чи можливо ми з паном Смелянським в різних державах живемо?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
все эти деньги украдены у народа Украины.
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Стасов Михаил
Стасов Михаил
Красноармеец Киевский, Так точно, кто не работает, тот ест!
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