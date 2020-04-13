Ужесточение наказаний за поджог травы: депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект №2339, который должен увеличить штрафы за умышленный поджог травы, листьев, а также за загрязнение атмосферного воздуха.

За это на заседании в понедельник, 30 октября, проголосовали 328 народных депутатов, из них – 235 от партии "Слуга народа".

Законопроект был разработан главой комитета Верховной Рады по вопросам экологической безопасности и природопользования, народным депутатом от фракции "Слуга народа" Олегом Бондаренко.

Отметим, что актуальные штрафы составляют от 340 до 1360 грн для граждан, а для должностных лиц - от 850 до 1700 грн. Правительство в свою очередь предложило увеличить штрафы до 6 тысяч гривень.

Ранее за этот законопроект высказался и президент Владимир Зеленский в одном из последних видеообращений. "Я приветствую увеличение штрафов за сжигание сухостоев до 6 тысяч гривень. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия", - заявил он.

Зеленский рассказал, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%, а огнем было уничтожено около 20 гектаров территории.

Врио председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов после поездки в Чернобыльскую зону и осмотра очагов пожара также предложил увеличить размер штрафов за умышленный поджог травы и листьев. Он напомнил, что только в прошлом году в Украине произошло более 1300 пожаров, причиной которых был поджог сухой травы.

"Мы переживем эту катастрофу, которая сложилась, но очень важно, чтобы на законодательном уровне те штрафы, которые сейчас есть, были существенно повышены. По моему убеждению, и, возможно, я буду непопулярным, они должны увеличиться в десятки, а то и в сотни раз. Сейчас штраф за незаконный поджог травы составляет от 175 гривен. Как вы понимаете, 175 гривень – это ничто. Для статистики приведу пример, в 2019 году было зафиксировано более 1300 пожаров в связи с поджогом сухой травы", – сообщил Фирсов.

В свою очередь, депутат Украины от фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко выразил мнение, что за пожарами могут стоять скоординированные действия "черных лесорубов", которые таким образом пытаются скрыть последствия незаконной вырубки.

"Исходя из информации, которой я владею, у меня складывается стойкое впечатление, что в Чернобыльской зоне проводятся специальные поджоги "черными лесорубами" для того, чтобы скрыть незаконную вырубку. И я, как народный депутат, буду отдельно по этому поводу обращаться в правоохранительные органы", – отметил Пушкаренко.

Как писал OBOZREVATEL: