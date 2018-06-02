Ужесточение правил въезда для украинцев: кто в Польше пострадает первым

В Польше из-за нехватки работников из Украины до 40% урожая ягод может остаться в полях.

Об этом заявил Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, сообщает "Польское радио".

Уменьшение числа заробитчан из Украины связано с ужесточением условий въезда в Польшу.

"Работники из Украины очень долго ждут визы, но на основе биометрических паспортов их не пускают в Польшу, поскольку в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", - подчеркнул он.

По его словам, в поле может остаться до 40% всей клубники. Также под угрозой сбор урожая малины и вишни.

Фермеры уже призвали польских таможенников либеральней относиться работникам из Украины. Они также ожидают от властей облегчение правил въезда.

Напомним, в январе 2018 года вступили в силу новые правила въезда в Польшу для работников. Разрешения на работу иностранца для работодателя на сезонные работы станут платными.

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинце в Польше спасают польскую экономику.