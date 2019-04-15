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Уже умерли 30 младенцев: известный производитель детских колыбелей попал в скандал

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Производитель детских товаров Fisher-Price отозвал почти пять миллионов собственных колыбелей-качалок после скандальных данных, связанных со смертью младенцев.

Об отзыве объявила Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC), передает ВВС. В ее сообщении указано, что из-за данной модели колыбели-качалки с момента ее выпуска в 2009 году умерло не менее 30 младенцев.

В официальном заявлении владелец Fisher-Price подтвердил, что добровольно отзывает свой товар, однако настоял на том, что колыбели безопасны. По его словам, просто нужно отказываться от колыбелей, как только младенцы начинают переворачиваться.

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Колыбель Fisher-Price

Колыбель Fisher-Price

"Хотя мы продолжаем быть уверенными в безопасности нашего товара, учитывая сообщения о случаях, когда продукт использовали вопреки предупреждениям и без соблюдения инструкций по безопасности, в партнерстве с Комиссией по безопасности потребительских продуктов (CPSC) мы решили, что добровольно отозвать колыбели – это лучшее, что мы можем сейчас сделать", – пояснили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине временно запретили капли от избыточного образования и накопления газа, метеоризма, коликов у младенцев – "Колигаз".

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Место
США
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