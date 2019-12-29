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29 декабря • обновлено в 04:21
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"Уже тошнит!" Запуск поездов по Крымскому мосту разгневал соцсети

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Запуск поездов из России через Крымский мост жестко раскритиковали жители оккупированного полуострова.

"Вообще не вижу желающих целовать паровоз. Русофобствуют сильно", – пишет блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Ну приехал и что? А толку только никакого!" – заявил житель Симферополя Павел Ходоров.

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"Ну сколько можно? Ну приехал поезд и приехал. Прямо восьмое чудо света открыли… Красной дорожки не хватает... Уже тошнит. Лучше бы цены на бензин снизили и налоги", – резюмировала Алена Юрьевна.

Запуск поездов из России через Крымский мост жестко раскритиковали жители оккупированного полуострова

Запуск поездов из России через Крымский мост жестко раскритиковали жители оккупированного полуострова

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крымский мост Крым
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Куни Чан
Куни Чан
Она же уже опозорилась фейком
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Даже украиньцы уже не подрываются "жостко отвечать".
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