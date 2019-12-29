"Уже тошнит!" Запуск поездов по Крымскому мосту разгневал соцсети

Запуск поездов из России через Крымский мост жестко раскритиковали жители оккупированного полуострова.
"Вообще не вижу желающих целовать паровоз. Русофобствуют сильно", – пишет блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.
"Ну приехал и что? А толку только никакого!" – заявил житель Симферополя Павел Ходоров.
"Ну сколько можно? Ну приехал поезд и приехал. Прямо восьмое чудо света открыли… Красной дорожки не хватает... Уже тошнит. Лучше бы цены на бензин снизили и налоги", – резюмировала Алена Юрьевна.
паблик Симферополя— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 28, 2019
Вообще не вижу желающих целовать один паровоз
русофобствуют сильно
"Вот это поезда в Симферополе. Спокойно, буднично. И все было ОК" pic.twitter.com/kVVEmPLUbD
Запуск поездов из России через Крымский мост жестко раскритиковали жители оккупированного полуострова
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.
Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.
Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.
23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.
Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.
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