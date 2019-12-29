"Уже тошнит!" Запуск поездов по Крымскому мосту разгневал соцсети

Запуск поездов из России через Крымский мост жестко раскритиковали жители оккупированного полуострова.

"Вообще не вижу желающих целовать паровоз. Русофобствуют сильно", – пишет блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Ну приехал и что? А толку только никакого!" – заявил житель Симферополя Павел Ходоров.

"Ну сколько можно? Ну приехал поезд и приехал. Прямо восьмое чудо света открыли… Красной дорожки не хватает... Уже тошнит. Лучше бы цены на бензин снизили и налоги", – резюмировала Алена Юрьевна.

паблик Симферополя

Вообще не вижу желающих целовать один паровоз

русофобствуют сильно

"Вот это поезда в Симферополе. Спокойно, буднично. И все было ОК" pic.twitter.com/kVVEmPLUbD — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 28, 2019

Запуск поездов из России через Крымский мост жестко раскритиковали жители оккупированного полуострова

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

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