Уже осенью: в Украине подорожают два популярных продукта

В Украине с осени начнет дорожать молоко и масло. Уже в декабре цены на эти два товара вырастут на 8% по сравнению с нынешними.

Как сообщил ГолосUA генеральный директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, это обьясняется тем, что откроется внешний рынок сбыта для больших объемов.

"Цены на молочку осенью однозначно будут более высокими, чем сейчас. Тем не менее, они повысятся незначительно. Сейчас молочные продукты растут достаточно скромно в сравнении с предыдущими годами (2016-2017. - Ред.), когда они очень сильно подпрыгнули вверх. Сейчас я бы сказал, что молоко является лидером по подорожанию. Скорее всего, до конца года так оно и будет", - заявил эксперт.

По его словам, в августе повышение будет незначительным – плюс-минус 10-15 копеек, а с сентября уже начнется подорожание.

Эксперт пояснил, что в июне сливочное масло упало в цене из-за уменьшения экспорта и внутреннего спроса. Поэтому если в сентябре удастся открыть внешний рынок для Украины в больших объемах, то цена на продукт пойдет вверх на 8%. Он указал, что другие молочные продукты (творог, сыр) подорожают на 5-6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 2017 год индекс корзины с молочными продуктами в Украине вырос на 17%.