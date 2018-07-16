Уже с 1 октября: в Украине будут строить по-новому

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разрешило остекление балконов и лоджий выше третьего этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.

Соответствующая норма содержится в изменениях "ДБН В.2.2-15-2005", которые вступают в силу с 1 октября 2018 года, сообщает "Урядовий портал".

"Сегодня в соответствии с действующими нормами при проектировании и строительстве многоэтажек не допускается остекление балконов. Поэтому жители потом делают это самостоятельно. Такое самовольное остекление портит внешний вид зданий и вообще наших городов", – отметил замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

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Согласно новым изменениям, остекление балконов или лоджий с шириной не менее 1,2 м разрешается выполнять, если площадь остекления составляет не менее 50% от площади наружных стен балконов, а окна устраиваются с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываются на сторону балкона.

По словам Парцхаладзе, такая норма предотвратит самопроизвольное остекление балконов, улучшит внешнюю эстетику зданий и позволит расширить возможности пожарной безопасности жителей.

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