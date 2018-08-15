Растет уже 10 кварталов подряд: экономика Украины совершила прорыв

Экономика Украины растет 10 кварталов подряд. Так, рост реального ВВП во втором квартале текущего года составил 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

Свежие данные предоставила Государственная служба статистики Украины. Одним из факторов роста стало увеличение товарного экспорта, отметили в Кабинете министров.

За первое полугодие рост этого показателя составил 12,7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. В абсолютных цифрах объем товарного экспорта превысил 23,2 млрд долларов.

Экспорт услуг из Украины вырос на 5,7% - до 5,38 млрд долларов и превысил импорт. Положительное сальдо торговли услугами за первое полугодие составило 2,8 млрд долларов.

Отмечается, что Евросоюз остается ключевым для Украины внешним рынком. Объем экспорта товаров и услуг в ЕС по итогам первого полугодия превысил 11,1 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о прорыве Украины в вопросе торговли с Евросоюзом.

"Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке", - заявил он.