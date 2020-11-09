УЗ нужно выделить пассажирские перевозки в отдельный сегмент, – Адхами

Украине следует отойти от субсидирования убыточных пассажирских перевозок железной дорогой за счет бизнеса. Об этом заявил руководитель группы IiPCM Управление государственными инвестициями в транспортной отрасли Эбби Адхами.

"На данный момент грузовой транспорт обеспечивает в определенной мере субсидирование пассажирских перевозок. Существует план по реструктуризации ("Укрзалізниці" – ред.), который предусматривает разделение пассажирских перевозок и грузовых в отдельные бизнесы. Это позволит сделать рынок грузоперевозок более конкурентоспособным", - сказал Адхами.

По его словам, субсидировать пассажирские перевозки железной дорогой должен не бизнес, а государство, выполняя таким образом социальную функцию. Эксперт полагает, что государственное субсидирование при участии частных компаний позволит сектору пассажирских перевозок функционировать вполне успешно.

"В тот момент, когда сектор пассажирских перевозок отделится в отдельную компанию, а сектор грузоперевозок в другую - единственное, что останется - это железнодорожный путь, которым будет управлять государство. С влияниями частных компаний и, вероятно, при необходимости определенного субсидирования, может успешно функционировать сектор пассажирских перевозок, а сектор грузоперевозок может быть самодостаточным", - считает Адхами.

Ранее американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявил, что "Укрзалізницю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что необходимо реформировать , разделив компанию на отдельные бизнесы.