Монополист "Укрзалізниця" согласился с жесткими условиями бизнеса взамен на повышение грузового тарифа

Бизнес пошел навстречу железнодорожному монополисту “Укрзалізниці” и согласился на одноразовое повышение тарифа на грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля 2019 года.

Как пояснил в комментарии OBOZREVATEL глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, при достижении компромисса УЗ взяла на себя жесткие обязательства.

“В течение года с момента повышения, до 1 апреля 2020 года, УЗ не будет выходить с инициативами, которые предусматривают как прямое повышение тарифа, так и различные косвенные методы увеличения затрат грузоотправителями. Речь идет про автоматическую индексацию тарифа, сближения классов грузов и другое.

Кроме того, “Укрзалізниця” должна согласовывать с грузоотправителями свои инвестиционные планы, обязана скорректировать финансовый план исходя из принятых договоренностей”, — пояснил итоги совещания по вопросу повышения тарифа Беленький.

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Также УЗ взяла на себя обязательства пересмотреть отношения с крупным бизнесом в контексте долгосрочного сотрудничества. Все деньги, полученные от увеличения тарифа, должны быть использованы монополистом прозрачно и подотчетно, с созданием специального инвестиционного счета.

“Один из согласованных пунктов — принятие нового инвестиционного плана обновления инфраструктуры и подвижного состава 2019-2024 гг. При этом сам документ должен быть согласован с производителями и поставщиками УЗ”, — подчеркнул Беленький.

Отметим, соглашение было поддержано всеми участниками профильного совещания. Финальный меморандум о принятых договоренностях будет подписан до конца марта.

Глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в свою очередь также подтвердила — ее ведомство будет пристально следить за выполнением принятых условий.

Ранее сообщалось, что руководство УЗ настаивало на повышении тарифа на грузоперевозки. При этом топ-менеджмент предприятия и сам не знает, куда пойдут полученные деньги. Пока глава компании Евгений Кравцов публично заявляет, что полученные средства вложат в инвестиции, финансовый директор УЗ Андрей Рязанцев обещает направить их на увеличение зарплат сотрудникам.

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