|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Монополист "Укрзалізниця" согласился с жесткими условиями бизнеса взамен на повышение грузового тарифа

1.2тЧитать материал на украинском

Бизнес пошел навстречу железнодорожному монополисту “Укрзалізниці” и согласился на одноразовое повышение тарифа на грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля 2019 года.

Как пояснил в комментарии OBOZREVATEL глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, при достижении компромисса УЗ взяла на себя жесткие обязательства.

“В течение года с момента повышения, до 1 апреля 2020 года, УЗ не будет выходить с инициативами, которые предусматривают как прямое повышение тарифа, так и различные косвенные методы увеличения затрат грузоотправителями. Речь идет про автоматическую индексацию тарифа, сближения классов грузов и другое.

Кроме того, “Укрзалізниця” должна согласовывать с грузоотправителями свои инвестиционные планы, обязана скорректировать финансовый план исходя из принятых договоренностей”, — пояснил итоги совещания по вопросу повышения тарифа Беленький.

Новости
Американская торговая палата не поддержала новый тариф УЗ на грузоперевозки

Также УЗ взяла на себя обязательства пересмотреть отношения с крупным бизнесом в контексте долгосрочного сотрудничества. Все деньги, полученные от увеличения тарифа, должны быть использованы монополистом прозрачно и подотчетно, с созданием специального инвестиционного счета.

Монополист "Укрзалізниця" согласился с жесткими условиями бизнеса взамен на повышение грузового тарифа

“Один из согласованных пунктов — принятие нового инвестиционного плана обновления инфраструктуры и подвижного состава 2019-2024 гг. При этом сам документ должен быть согласован с производителями и поставщиками УЗ”, — подчеркнул Беленький.

Новости
''Это тупик'': УЗ необоснованно требует увеличить тарифы на грузоперевозки на 14,2%

Отметим, соглашение было поддержано всеми участниками профильного совещания. Финальный меморандум о принятых договоренностях будет подписан до конца марта.

Глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в свою очередь также подтвердила — ее ведомство будет пристально следить за выполнением принятых условий.

Ранее сообщалось, что руководство УЗ настаивало на повышении тарифа на грузоперевозки. При этом топ-менеджмент предприятия и сам не знает, куда пойдут полученные деньги. Пока глава компании Евгений Кравцов публично заявляет, что полученные средства вложат в инвестиции, финансовый директор УЗ Андрей Рязанцев обещает направить их на увеличение зарплат сотрудникам.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения