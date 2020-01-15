Кого Зеленский может выгнать из Кабмина: "Слуги народа" задумались о "чистке" министров

В "Слуге народа" и офисе президента Владимира Зеленского всерьез заговорили о кадровых перестановках в Кабмине. Под угрозой оказались главы сразу нескольких ведомств. С одной стороны власть хочет "выпустить пар" и публично наказать тех, кто подрывает доверие украинцев, а с другой – накануне принятия важных решений, в том числе запуска рынка земли, депутаты пытаются выторговать места для "своих" людей.

Подробнее о том, кто из членов Кабмина рискует лишиться своих кресел, читайте в материале OBOZREVATEL.

Давят или готовят на выход?

В политических кругах в первую очередь говорят о ротации министра общин и территорий Алены Бабак. Эта же информация уже неоднократно просачивалась в СМИ. Политик, как принято в таких ситуациях, назвала информацию дискредитацией и манипуляцией.

Ее обвиняют в игнорировании всех сфер, кроме строительства. Мол, направила денежные потоки к себе, а реальным делом так и не занялась. Хотя прямых доказательств ее участия в схемах нет.

Назвать работу Бабак успешной сложно: к примеру, здесь можно прочитать о грубых нарушениях при выдаче разрешений на строительство. Схемы работали еще до Алены Валерьевны и также работают при ней. Кому стекаются собранные коррупционные доллары – большой вопрос.

Алена Бабак 24tv.ua

Источники OBOZREVATEL рассказывают: Бабак могут "принести в жертву" в угоду одному из олигархов, который активно выступает против министра. Вроде как уже есть и замена – Елена Шуляк. Мол, она близка к премьеру Гончаруку. Под его руководством возглавляла направление "Строительство" в Офисе эффективного регулирования.

Президент Зеленский поставил перед Бабак три задачи до конца 2019-го ("маяки" обозначили и для других членов Кабмина): перевести административные услуги в строительстве в электронный формат (регистрировать разрешения автоматически), ввести судебный порядок обжалования работ, отменить декларации готовности объекта о сдаче к эксплуатации. И хотя электронный реестр создали, вопросы к Бабак остаются.

Покамест она остается главным претендентом на выход. Также, как рассказали OBOZREVATEL, обсуждают и вопрос увольнения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. К его компетенции также возникали вопросы.

Кодекс законов о труде, который разработало его ведомство, раскритиковало международное объединение профсоюзов. Якобы он написан в интересах крупного бизнеса и олигархов, а не простых рабочих. А как будут добиваться обещанного роста ВВП на 40% до сих пор непонятно – точной стратегии нет.

Тимофей Милованов Агропортал

Разработанная им аграрная реформа (запуск рынка земли) была на руку латифундистам, а сам министр постоянно провоцирует дискуссии о размере своей зарплаты. Мол, мало платят.

По информации OBOZREVATEL, в защиту Милованова выступил Владимир Зеленский. Поэтому несмотря на все доводы, покамест главному экономисту страны ничего не грозит.

Не продемонстрировал особых успехов и министр диджитализации Михаил Федоров. Прогресс в цифровизации есть, но это, скорее, заслуга министра Кабмина Дмитрия Дубилета. В то время самый молодой министр Федоров пока еще готовится к обещанному "государству в смартфоне". Еще одна пороховая бочка – Минздрав. Министру Зоряне Скалецкой досталось одно из самых проблемных ведомств.

К примеру, за предыдущие пять лет на этой должности побывали Олег Мусий, Александр Квиташвили и Ульяна Супрун (в качестве и.о). Ко всем были претензии. Сможет ли удержаться Скалецкая, в первую очередь зависит от поддержки со стороны Зеленского. Ее дедлайны от главы государства подходят к концу в этом году (должна запустить трансплантацию, усовершенствовать экстренную медицинскую помощь).

Михаил Федоров Главком

Твердо сидят в своих креслах глава МВД Арсен Аваков и главный финансист страны Оксана Маркарова. Это чуть ли не единственные руководители, о судьбе которых покамест споров нет.

В Раде поставили Гончарука на паузу

Слухи о том, что к концу отопительного сезона в Кабмине ожидаются ротации, ходили давно. Собеседники OBOZREVATEL во фракции "Слуга народа" аргументировали этот шаг просто: нужно пустить кровь и выпустить пар для общества. Ведь именно по рейтингу правительства бьют самые резонансные темы.

Открытие рынка земли, платежки по газу, уровень зарплат и другие более социальные вопросы лежат на плечах Кабинета министров. Поэтому команде Зе выгодно публично “расправиться” с нерадивыми министрами или даже премьером. Спустить весь негатив на них, показательно наказав отставкой.

При этом, по информации OBOZREVATEL, внутри фракции “Слуги народа” готового решения нет. Возможно, это отсрочили из-за того, что досрочных местных выборов весной 2020 года не будет. Во фракции и Офисе президента выгоднее выгнать министров в конце лета этого года, в аккурат к очередным местным выборам.

Некоторые же министры наоборот успели укрепить позиции. К примеру, глава МВД Арсен Аваков. Ему доверили участие в “нормандском формате”, также есть результаты расследования убийств Павла Шеремета и Амины Окуевой. Даже в публичной плоскости каких-то ярких альтернатив ему пока не видно.

В этом контексте стоит лишь добавить недавний скандал с заоблачными премиями. Руководители целых министерств выписывали себе надбавки в 500% и выше, получая сотни тысяч гривен в месяц. Однако громких увольнений из-за этого не последует, все ограничится лишь публичным порицанием.

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