"Уволить всех!" Гончарук рассказал о первых шагах на посту премьер-министра

Кабинет министров в ближайший месяц проведет аудит всех государственных органов и уволит всех неэффективных руководителей.
"Мои первые шаги – кадровые", – заявил новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНИАН.
"Я считаю, что за целыми отраслями сидят отдельные персонажи, которые до сих пор "пилят" наши с вами ресурсы, до сих пор распределяют в свою пользу государственное состояние", – подчеркнул глава правительства.
По его словам, кадровые решения необходимо начинать с оценки эффективности.
"Мы хотим в ближайший месяц проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. Отдельных, кстати, и анализировать нечего, например, ГАСИ, Госкомзем", – резюмировал Гончарук.
Гончарук заявил, что Кабинет министров уволит всех неэффективных руководителей государственных органов
Facebook Алексей Гончарук
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания было включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.
Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.
Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.
На первом заседании новой Верховной Рады поддержали создание 23 парламентских комитетов, а также утвердили их руководство и состав.
Так, за новую структуру проголосовали 318 народных депутатов. Отметим, что ранее в Верховной Раде действовали 27 комитетов и комиссия по вопросам приватизации.
Также было принято решение, что количество их членов не может быть меньше 5 человек, но и не более 34.
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