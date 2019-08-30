"Уволить всех!" Гончарук рассказал о первых шагах на посту премьер-министра

Кабинет министров в ближайший месяц проведет аудит всех государственных органов и уволит всех неэффективных руководителей.

"Мои первые шаги – кадровые", – заявил новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНИАН.

"Я считаю, что за целыми отраслями сидят отдельные персонажи, которые до сих пор "пилят" наши с вами ресурсы, до сих пор распределяют в свою пользу государственное состояние", – подчеркнул глава правительства.

По его словам, кадровые решения необходимо начинать с оценки эффективности.

"Мы хотим в ближайший месяц проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. Отдельных, кстати, и анализировать нечего, например, ГАСИ, Госкомзем", – резюмировал Гончарук.

Гончарук заявил, что Кабинет министров уволит всех неэффективных руководителей государственных органов Facebook Алексей Гончарук

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания было включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.

На первом заседании новой Верховной Рады поддержали создание 23 парламентских комитетов, а также утвердили их руководство и состав.

Так, за новую структуру проголосовали 318 народных депутатов. Отметим, что ранее в Верховной Раде действовали 27 комитетов и комиссия по вопросам приватизации.

Также было принято решение, что количество их членов не может быть меньше 5 человек, но и не более 34.

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