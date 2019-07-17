Зеленский "обезглавил" ГФС: уволенный Власов может сохранить должность

И.о. главы Фискальной службы Александр Власов после скандала с президентом Владимиром Зеленским попросил отстранить его от обязанностей главы, а не уволить по собственному желанию.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, то есть, вполне вероятно, что он может занять свою штатную должность – начальника Одесской таможни.

Напомним, Власов разгневал Зеленского тем, что не уволил, а отправил непонравившихся президенту таможенников в отпуск. Позже он написал заявление по собственному желанию.

"Вполне возможно, что на этом список "люстрированных таможенников" не закончится. Бывшие чиновники, которых в СМИ называют "королями контрабанды", уже успели плотно войти в штаб президента. И если новые назначения пройдут без прозрачных конкурсов, поступления от таможенных платежей не начнут значительно увеличиваться, а бизнес не перестанет жаловаться на поборы – "таможенный тур" президента можно считать "расчищением" поля от одних контрабандистов в пользу других", - сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля Зеленский вынудил и.о. председателя Государственной фискальной службы написать заявление об увольнении.

Власов написал заявление об увольнении 14 июля.

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