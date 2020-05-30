Увеличение ставки ренты на добычу железной руды повысит расходы горнорудных предприятий – эксперт

Повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное законом о внесении изменений в Налоговый кодекс, повысит расходы горнорудных предприятий на 42% и может иметь критические последствия для отрасли. Об этом идет речь в материале GMK Center “Приговор №1210: как скандальный закон повлияет на железорудную отрасль".

В материале отмечается, что подписанный президентом недавно закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (№466-IX) предусматривает увеличение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12% в зависимости от цены на ЖРС в Китае.

По словам аналитика GMK Center Андрея Глущенко, увеличение ставки приведет к повышению расходов на уплату ренты горнорудных предприятий на $64 млн в год, или на 42%. Такое значительное повышение расходов негативно отразится на финансовом состоянии добывающих предприятий, особенно в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией.

В свою очередь президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркивает необходимость немедленно внести изменения в Налоговый кодекс относительно рентной платы. Как в части изменения размера ставки налога, так и в части нюансов, связанных с его администрированием.

Напомним, закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (№466-IX) был принят 16 января 2020 года (законопроект №1210), но подписан президентом лишь 21 мая 2020 года. На всех этапах принятия законопроект критиковали все крупнейшие бизнес-ассоциации.

Президент сразу после подписания закона обратился к Кабмину с предложением совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести изменения. В частности, относительно усовершенствования и упрощения администрирования налогов и сборов, четкости правил налогообложения и унификации терминологии. Соответствующий законопроект Кабмин должен внести в парламент к концу этого года. В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации заявили о готовности предложить изменения в документ сразу после его подписания.