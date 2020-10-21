Увеличение конкуренции на острове БуТЕС возможно исключительно путем объединения энергосистем Украины и ЕС, – Чех

Объединение энергосистем Украины и ЕС обеспечит увеличение конкуренции в "Бурштынском энергоострове".

Об этом написал экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт по энергетическим рынкам Сергей Чех.

"Увеличение конкуренции должно произойти путем полномасштабного объединения энергосистем Украины и ENTSO-E и объединения таким образом в единую торговую зону Острова Бурштынская ТЭС и производителей электрической энергии остальных энергосистемы Украины", – написал Чех.

По его словам, после такого объединения конкурентами Бурштынской ТЭС будут не только импортеры с ЕС, но и все остальные производители электрической энергии Украины, в том числе и станции ТЭС, которые имеют меньшие расходы на транспортировку угля, а также атомные и гидроэлектростанции.

Эксперт напомнил, что интеграция ОЭС Украины в общеевропейской энергосистемы ENTSO-E является составной сотрудничества, определенной Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, по его мнению, развития конкурентной среды в энергоотрасли будет способствовать также внедрение скоординированных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных линий электропередач.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после рабочего визита в Закарпатской области 24-25 сентября поручил премьер-министру Денису Шмыгалю принять меры для развития конкурентного рынка электроэнергии в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС".