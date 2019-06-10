"Утечка на миллион": в России слили данные клиентов крупнейших банков

В России данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе – утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тысяч россиян.

В частности, были обнаружены две утечки данных о клиентах Альфа-банка. В одной из баз 2014–2015 годов содержатся данные более 55 тысяч клиентов, включая их ФИО, телефоны, адрес проживания и место работы, говорится в публикации "Коммерсант" "Утечка на миллион".

Вторая база содержит более 500 записей, но датируется 2018–2019 годами, а помимо ФИО и телефонов содержит год рождения, паспортные данные, обслуживающее отделение Альфа-банка, а также остаток на счете.

Новости Из России уйдет один из крупнейших мировых банков

База ОТП-банка содержит данные 800 тысяч человек по всей России – ФИО, телефоны, почтовый адрес, одобренный кредитный лимит, рабочие пометки о том, как прошел контакт с клиентом.

Актуальность базы – осень 2013 года. Несколько человек из этого списка подтвердили, что брали кредит в ОТП-банке.

Позже в Альфа-банке заявили, что уполномоченные службы проводят проверку достоверности персональных данных физических лиц.

В ХКФ-банке сообщили, что "происхождение данных в указанном файле банку неизвестно".

"В нашем банке не зафиксирована утечка информации, и происхождение данной базы нам неизвестно", – резюмировали в ОТП-банке.

Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тысяч россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.