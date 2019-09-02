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"Устроит и $40": в России неожиданно раскрыли безопасную цену на нефть

1.7т Читать материал на украинском

Россия не будет испытывать серьезного давления на внутреннюю экономику и финансовый рынок при падении цен на нефть до $40 за баррель.

Об этом в интервью ТАСС заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, оптимальной для российской экономики ценой на нефть является $60 за бочку.

"Мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно $70 за баррель, а нас устроят и $40. Хотя, конечно, лучше $60 — это оптимальная цена", — сказал он.

Орешкин отметил, что если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россия также пострадает. "Однако раньше нас зацепило бы гораздо сильнее", — оценил российский министр.

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Безопасная для России цена на нефть

Безопасная для России цена на нефть

iz.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа в Минэкономразвития России подсчитали, что в ближайшие пять лет ВВП России сократится на 30,5 триллионов рублей, если экономика страны останется без сверхдоходов от нефти.

Такой вариант развития событий возможен при консервативном сценарии, согласно которому средняя цена за баррель нефти в 2020 опустится до $42,5 при нынешней стоимости около $60 и вырастет до $45,9 в 2024 году.

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Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Максим Орешкин
Место
Россия
Теги
нефть Новости России
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Устроят и $40 ? Да-да-да, мы все помним, что и санкции вам только на пользу ... Только почему вы так часто о них вспоминаете, из благодарности ?
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