"Успех – это ошибки!" Известный миллиардер объяснил украинцам, как разбогатеть

Основатель компании Alibaba Group, миллиардер и филантроп Джек Ма заявил, что для того, чтобы стать успешным нужно учиться на своих ошибках.

"Учитесь на своих ошибках и на ошибках других, а не в бизнес-школах. Бизнес-школы основываются на успешных кейсах и все думают, что успех – это так легко. Но это на самом деле не так. Успех – это ошибки", – сообщил он во время выступления на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в пятницу, 8 ноября.

По словам самого богатого человека Китая, нужно меньше переживать и просто работать над достижением своей цели.

"Не переживайте много, просто делайте. Я когда начинал свой бизнес – не имел ничего. Я работаю постоянно, когда бегаю и даже когда сижу на унитазе. Мой рабочий график 9/9, 6 дней в неделю", – подчеркнул Ма.

Он также отметил, что в мире будет продолжаться роботизация и машины станут значительно умнее. Именно поэтому людям нужно быть креативными и творческими.

"Не бойтесь роботов и искусственного интеллекта", – резюмировал Ма.

Основатель компании Alibaba Group, миллиардер и филантроп Джек Ма заявил, что для того, чтобы стать успешным нужно учиться на своих ошибках

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель компании Alibaba Group заявил, что ключом к развитию Украины являются инвестиции в собственных граждан, а также в малый и средний бизнес. По словам Ма, никто не может копировать успех других государств, пытаясь добиться успеха.

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