"Условие лишь одно": в Украине сказали, когда Крым получит воду

Украина возобновит поставки воды на территорию аннексированного Россией Крыма только после деоккупации полуострова или в момент ее.

Об этом заявил нардеп от БПП Рефат Чубаров в интервью "Крым.Реалии". Он подчеркнул, что Украина готова возобновить водоснабжение, но существует одно условие.

"Условие всего лишь одно – конкретный план деоккупации Крыма на стол, когда мы видим этапы, даты, хронику вывода российских войск. Только прямые переговоры об этом. Вода – после деоккупации или в момент деоккупации как минимум", - заявил крымскотатарский политик.

Чубаров считает, что Россия должна быть максимально наказана за свои преступления и нарушения международного права.

Крым без воды Politeka.net

"Мы сделали все, чтобы Крым был максимально дорогим для содержания российским оккупантом. События последних лет показывают, какие огромные ресурсы Россия вкладывает в содержание полуострова… Мы осознаем, что дальнейший отказ от поставок воды не просто усложняет жизнь оккупантам, но имеет и воздействие на экологическую ситуацию. Но когда идет война между двумя государствами, очень важно, чтобы вопросы, связанные с безопасностью многих людей, решались не одной стороной в форме ультиматумов – то есть Россией", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма подняли панику из-за слов "спикера Госсовета РК" Владимира Константинова, который заявил, что полуостров не нуждается в днепровской воде.

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