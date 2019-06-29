ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

"Условие лишь одно": в Украине сказали, когда Крым получит воду

6.1тЧитать материал на украинском

Украина возобновит поставки воды на территорию аннексированного Россией Крыма только после деоккупации полуострова или в момент ее.

Об этом заявил нардеп от БПП Рефат Чубаров в интервью "Крым.Реалии". Он подчеркнул, что Украина готова возобновить водоснабжение, но существует одно условие.

"Условие всего лишь одно – конкретный план деоккупации Крыма на стол, когда мы видим этапы, даты, хронику вывода российских войск. Только прямые переговоры об этом. Вода – после деоккупации или в момент деоккупации как минимум", - заявил крымскотатарский политик.

Новости
"Что это за жизнь?!" Жители Крыма взбунтовались из-за непомерных цен на фрукты

Чубаров считает, что Россия должна быть максимально наказана за свои преступления и нарушения международного права.

Крым без воды

Крым без воды

Politeka.net

"Мы сделали все, чтобы Крым был максимально дорогим для содержания российским оккупантом. События последних лет показывают, какие огромные ресурсы Россия вкладывает в содержание полуострова… Мы осознаем, что дальнейший отказ от поставок воды не просто усложняет жизнь оккупантам, но имеет и воздействие на экологическую ситуацию. Но когда идет война между двумя государствами, очень важно, чтобы вопросы, связанные с безопасностью многих людей, решались не одной стороной в форме ультиматумов – то есть Россией", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма подняли панику из-за слов "спикера Госсовета РК" Владимира Константинова, который заявил, что полуостров не нуждается в днепровской воде.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
Теги
КрымРоссияУкраина
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
10
17
Смешно
30
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Все уже забыли про эту чурку,а оно решило о себе напомнить, а хуля ему он то не в Крыму, и похрен ему что в Крыму живет триста тысяч его соплеменников. Он готов сливать днепровскую воду в Черное море бесплатно, ведь это же не его вода. как в своё время. он и его прихвостни, взорвали ЛЭП, что бы Украина не могла продавать свою электроэнергию в Крым, (Это же не его электричество),Этот чурек, сделал все, для того что бы украинские фермеры. не моголи продавать свою продукцию в Крым
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
DS Sergey
DS Sergey
Скажите кто нибудь этим долбодятлам, что так территории не возвращают, ухудшая жизнь своему якобы народу!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а кто то просит у Украины воду для Крыма???
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel