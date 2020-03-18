В Европе рухнули финансовые рынки

Основные европейские индексы снизились после начала биржевых торгов в среду,18 марта, на 5% на фоне борьбы стран с коронавирусной инфекцией.

Опасения по поводу распространения коронавируса в мире перевесили масштабные стимулирующие меры крупнейших центробанков. При этом, индекс Лондонской Фондовой биржи FTSE снизился на 5,1% до 5024 пунктов, немецкий индекс DAX снизился на 4,29% до 8555 пунктов.

Негативные настроения на мировых площадках сохраняются из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая и введения новых ограничительных мер по всему миру, рассказали аналитики Нордеа Банка. Со вторника, 17 марта, внешние границы Шенгенской зоны и Евросоюза закрыли на въезд на 30 дней.

Опасения по поводу распространения вируса в мире затмили масштабные меры стимулирования крупнейших центральных банков, направленные на поддержку бизнеса и снижение экономического ущерба от пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе главные фондовые индексы Европы открылись падением на 5-6%.

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