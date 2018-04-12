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Развал России или мировая война: озвучены сценарии

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Если режим президента РФ Владимира Путина не изменит своей политики, санкции будут усиливаться, что приведет к развалу России или же к международному вооруженному конфликту.

В комментарии "Обозревателю" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник сообщил, что решение о введении последних санкции в отношении ближайшего окружения Путина было принято еще до отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и сейчас готовятся новые.

"Сейчас в США подготовлен новый законопроект "Акт солидарности с Великобританией против нарушений России" о введении новых финансовых санкций против РФ, будет касаться подозрения об участии России в отравлении Скрипаля, они также будут иметь последствия", – говорит он.

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Однако, по словам Мельника, пока Запад не ставит себе целью уничтожить Россию, международное сообщество до сих пор пытается убедить режим Путина в бесперспективности агрессивной политики, которую они ведут последние 4 года.

"Вы же видите, США постоянно наращивают санкции, в любой момент рассчитывается на то, что Россия все же одумается и режим Путина начнет демонстрировать хоть какую-то готовность к изменению политики и реального сотрудничества", – объясняет международник.

А вот если Россия не согласится изменить свою агрессивную политику, по словам Мельника, это может иметь негативный сценарий.

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"Сколько Россия выдержит? Это зависит от действий российского руководства. Если они будут идти дальше на обострение, то будет очень негативный сценарий, и это или развалит Россию, или это может быть серьезный международный конфликт на уровне вооруженного конфликта", – добавил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Америка не пойдет на прямой военный конфликт с Россией в Сирии из-за атаки химическим оружием, поэтому президент США Дональд Трамп, скорее всего, примет санкции в отношении РФ.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Алексей Мельник
Место
Россия
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