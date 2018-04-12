Развал России или мировая война: озвучены сценарии

Если режим президента РФ Владимира Путина не изменит своей политики, санкции будут усиливаться, что приведет к развалу России или же к международному вооруженному конфликту.

В комментарии "Обозревателю" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник сообщил, что решение о введении последних санкции в отношении ближайшего окружения Путина было принято еще до отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и сейчас готовятся новые.

"Сейчас в США подготовлен новый законопроект "Акт солидарности с Великобританией против нарушений России" о введении новых финансовых санкций против РФ, будет касаться подозрения об участии России в отравлении Скрипаля, они также будут иметь последствия", – говорит он.

Однако, по словам Мельника, пока Запад не ставит себе целью уничтожить Россию, международное сообщество до сих пор пытается убедить режим Путина в бесперспективности агрессивной политики, которую они ведут последние 4 года.

"Вы же видите, США постоянно наращивают санкции, в любой момент рассчитывается на то, что Россия все же одумается и режим Путина начнет демонстрировать хоть какую-то готовность к изменению политики и реального сотрудничества", – объясняет международник.

А вот если Россия не согласится изменить свою агрессивную политику, по словам Мельника, это может иметь негативный сценарий.

"Сколько Россия выдержит? Это зависит от действий российского руководства. Если они будут идти дальше на обострение, то будет очень негативный сценарий, и это или развалит Россию, или это может быть серьезный международный конфликт на уровне вооруженного конфликта", – добавил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Америка не пойдет на прямой военный конфликт с Россией в Сирии из-за атаки химическим оружием, поэтому президент США Дональд Трамп, скорее всего, примет санкции в отношении РФ.