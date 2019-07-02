Ушли в минуса: экономист указал на серьезные проблемы с бюджетом Украины

Доходы государственного бюджета Украины вновь отдалились от поставленного плана, составив в первом полугодии 2019 года -3,98% или -26,6 млрд грн.

Об этом написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Он опубликовал результаты работы экономики Украины и размер бюджетных поступлений в июне 2019 года и первом полугодии в целом.

Госбюджет Украины 112.ua

Июнь 2019 года:

таможня восьмой месяц подряд не выполняет план поступлений, собрали 23,5 млрд грн вместо запланированных 28,5 млрд грн, это -17,73% плана. Массовая контрабанда, как шла, так и идет;

налоговая собрала 43,7 млрд грн, это +14 млрд плана, или +49,89%;

поступления в местные бюджеты составили 21,2 млрд грн при плане 21,9 млрд грн, это -3,2% плана.

Государственный бюджет в июне выполнен лишь на 82,23%, при плане 97,4 млрд грн собрали только 80,1 млрд грн.

Dengi.ua

Итоги первого полугодия 2019:

поступления в государственный бюджет не выполнены на 26,6 млрд грн, или -3,98% к плану, собрали 506,8 млрд грн при плане 533,3 млрд грн;

налоговая собрала 216,1 млрд грн при плане 217 млрд грн, -0,42% к плану;

таможня собрала 151,9 млрд грн при плане 170,2 млрд грн, -10,77% к плану;

местные бюджеты собрали 132,5 млрд грн при плане 131,6 млрд грн, +0,63%;

ЕСВ собрано 131,4 млрд грн, это на 23,6 млрд грн больше, чем год назад или +21,94%.

Facebook Владимира Компанийца

Facebook Владимира Компанийца

Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что у Украины будут проблемы с выполнением государственного бюджета. "По оперативной информации, в январе-мае план доходов не выполнен на 10,2 млрд гривен, то есть на 2,6%", – озвучил он.

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