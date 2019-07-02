ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

Ушли в минуса: экономист указал на серьезные проблемы с бюджетом Украины

1.2тЧитать материал на украинском

Доходы государственного бюджета Украины вновь отдалились от поставленного плана, составив в первом полугодии 2019 года -3,98% или -26,6 млрд грн.

Об этом написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Он опубликовал результаты работы экономики Украины и размер бюджетных поступлений в июне 2019 года и первом полугодии в целом.

Новости
Минус 28 млрд: стало известно о проблемах с бюджетом Украины из-за налоговой и таможни

Госбюджет Украины

Госбюджет Украины

112.ua

Июнь 2019 года:

  • таможня восьмой месяц подряд не выполняет план поступлений, собрали 23,5 млрд грн вместо запланированных 28,5 млрд грн, это -17,73% плана. Массовая контрабанда, как шла, так и идет;

  • налоговая собрала 43,7 млрд грн, это +14 млрд плана, или +49,89%;

  • поступления в местные бюджеты составили 21,2 млрд грн при плане 21,9 млрд грн, это -3,2% плана.

Государственный бюджет в июне выполнен лишь на 82,23%, при плане 97,4 млрд грн собрали только 80,1 млрд грн.

Ушли в минуса: экономист указал на серьезные проблемы с бюджетом Украины

Dengi.ua

Итоги первого полугодия 2019:

  • поступления в государственный бюджет не выполнены на 26,6 млрд грн, или -3,98% к плану, собрали 506,8 млрд грн при плане 533,3 млрд грн;

  • налоговая собрала 216,1 млрд грн при плане 217 млрд грн, -0,42% к плану;

  • таможня собрала 151,9 млрд грн при плане 170,2 млрд грн, -10,77% к плану;

  • местные бюджеты собрали 132,5 млрд грн при плане 131,6 млрд грн, +0,63%;

  • ЕСВ собрано 131,4 млрд грн, это на 23,6 млрд грн больше, чем год назад или +21,94%.

Ушли в минуса: экономист указал на серьезные проблемы с бюджетом Украины

Facebook Владимира Компанийца

Ушли в минуса: экономист указал на серьезные проблемы с бюджетом Украины

Facebook Владимира Компанийца

Ушли в минуса: экономист указал на серьезные проблемы с бюджетом Украины

Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что у Украины будут проблемы с выполнением государственного бюджета. "По оперативной информации, в январе-мае план доходов не выполнен на 10,2 млрд гривен, то есть на 2,6%", – озвучил он.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Госбюджет-2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Госбюджет-2019
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
бюджет
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Рашкафсё...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel