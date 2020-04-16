Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек.

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает пресс-служба организации.

"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", – подчеркнул Чижиков.

По его словам, в первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена ​​на время карантина – это около 1 млн человек. Всего в "остановленных" отраслях занято около 4 млн человек. Также в большинстве случаев работу потеряли те работники, которые не смогли добираться на работу из-за остановки пассажирского сообщения.

"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательное решение", – добавил Чижиков.

По оценкам ТПП Украины, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составляет 9,3 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

Введенный карантин из-за пандемии коронавируса предусматривает право украинцев на оплачиваемый отпуск, сохранение 2/3 зарплаты и компенсации для предприятий.

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