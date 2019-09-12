"Упростим жизнь": у Зеленского решились возобновить выплаты жителям "ЛНР" и "ДНР"

Партия "Слуга народа" решила возобновить выплаты пенсий жителям так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом нардеп от партии Ирина Верещук заявила в комментарии Цензор.НЕТ. Она подчеркнула, что у Зеленского сделают все возможное для упрощения данных выплат.

"Да, мы хотим, чтобы там ходила гривна. Мы хотим, чтобы те люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, имели возможность это делать без диких справок, которые нужно постоянно сдавать", – сказала Верещук.

У Зеленского решились возобновить выплаты жителям "ЛНР" и "ДНР" InfoResist

Чиновница добавила, что партия также разрабатывает упрощенную процедуру пересечения линии разграничения на Донбассе.

"Мы должны делать в парламенте все, чтобы облегчить им (жителям Донбасса, – прим. ред.) жизнь. Мы сегодня разрабатываем карту тех первых маленьких шагов, которые бы помогли людям, которые живут в прифронтовой зоне, хотя бы чувствовать себя людьми. Я говорю сейчас об упрощенном пересечении серой зоны, о логистических центрах на КПВВ, об упрощении процедуры получения первого паспорта детьми, проживающими (на оккупированных территориях. - Ред.), получении пенсий, чтобы люди не ездили и не стояли в очередях по 5-6 часов. Это те вещи, которые мы можем сделать в ближайшее время", – заявила Ирина Верещук и добавила:

"Сейчас мы рассматриваем целую такую ​​карту, чтобы помочь людям, чтобы они чувствовали, что за ними смотрит и заботится государство".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новинский предлагал возобновить пенсии и соцвыплаты на Донбассе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!