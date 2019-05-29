Межигорье "отдали" человеку Мураева: все подробности

Управителем резиденции Межигорье, которая принадлежала беглому президенту Виктору Януковичу, избрали ООО "Скомпани". Владельца компании связывают с пророссийским депутатом Евгением Мураевым.
Решение было принято тендерным комитетом Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в среду, 29 мая, передают "Українські Новини".
Согласно данным реестров, фирма создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1 млн гривен. Руководителем компании указан Алексей Вороненко.
Межигорье
Цензор.НЕТ
Компания предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории Межигорья. Кроме нее, в конкурсе участвовали еще два юридических лица - общественная организация "Национальный парк "Межигорье" и ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич".
Два из трех участников подавались и раньше. По сообщениям СМИ, Вороненко имеет связи с внефракционным депутатом Евгением Мураевым, в частности был его помощником.
Евгений Мураев
Апостроф
На ситуацию отреагировал координатор проекта "Информационные войска Украины" Святослав Батов. Он считает, что таким образом управление Межигорьем вернули "команде Януковича".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016 года адвокат заявил, что экс-президент Украины получил временное убежище в России.
Беглый экс-президент Украины вывез из "Межигорья" только несколько костюмов, надеясь вернуться через несколько дней.
В январе 2019 года стало известно, что значительная часть конфискованного имущества Януковичапропала с территории "Межигорья".
В 2018 году "Межигорье" официально задекларировала три миллиона гривен благотворительных взносов. Эта сумма в 12 раз меньше, чем та, которую ранее озвучивал СМИ "комендант" Денис Тарахкотелик.
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