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Межигорье "отдали" человеку Мураева: все подробности

1.1тЧитать материал на украинском

Управителем резиденции Межигорье, которая принадлежала беглому президенту Виктору Януковичу, избрали ООО "Скомпани". Владельца компании связывают с пророссийским депутатом Евгением Мураевым.

Решение было принято тендерным комитетом Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в среду, 29 мая, передают "Українські Новини".

Согласно данным реестров, фирма создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1 млн гривен. Руководителем компании указан Алексей Вороненко.

Межигорье

Межигорье

Цензор.НЕТ

Компания предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории Межигорья. Кроме нее, в конкурсе участвовали еще два юридических лица - общественная организация "Национальный парк "Межигорье" и ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич".

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Два из трех участников подавались и раньше. По сообщениям СМИ, Вороненко имеет связи с внефракционным депутатом Евгением Мураевым, в частности был его помощником.

Евгений Мураев

Евгений Мураев

Апостроф

На ситуацию отреагировал координатор проекта "Информационные войска Украины" Святослав Батов. Он считает, что таким образом управление Межигорьем вернули "команде Януковича".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Евгений МураевВиктор Янукович
Место
Украина
Теги
МежигорьеУкраина
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