Межигорье "отдали" человеку Мураева: все подробности

Управителем резиденции Межигорье, которая принадлежала беглому президенту Виктору Януковичу, избрали ООО "Скомпани". Владельца компании связывают с пророссийским депутатом Евгением Мураевым.

Решение было принято тендерным комитетом Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в среду, 29 мая, передают "Українські Новини".

Согласно данным реестров, фирма создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1 млн гривен. Руководителем компании указан Алексей Вороненко.

Межигорье Цензор.НЕТ

Компания предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории Межигорья. Кроме нее, в конкурсе участвовали еще два юридических лица - общественная организация "Национальный парк "Межигорье" и ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич".

Два из трех участников подавались и раньше. По сообщениям СМИ, Вороненко имеет связи с внефракционным депутатом Евгением Мураевым, в частности был его помощником.

Евгений Мураев Апостроф

На ситуацию отреагировал координатор проекта "Информационные войска Украины" Святослав Батов. Он считает, что таким образом управление Межигорьем вернули "команде Януковича".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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