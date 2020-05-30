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30 мая • обновлено в 15:03
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Катерина Иванова

Управление бизнесом во время кризиса: профессор программы МВА поделился реальными советами

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Business Intelligenсe, интеллектуальный анализ данных, может служить фундаментом для построения системы антикризисного правления, уверен профессор программы МВА Международного института бизнеса, профессиональный консультант в области стратегического управления и финансового менеджмента Владимир Савчук.

Об этом он рассказал во время трансляции седьмой лекции по теме "Система антикризисного управления".

OBOZREVATEL приводит основные тезисы из выступления:

– В условиях кризиса главным является умение работать, несмотря ни на что. В конечном итоге удача найдет вас обязательно.

– Существует громадное количество антикризисных инструментов в бизнесе, которые вам будут рекомендовать и вы будете их использовать. Но сначала же надо понять проблемные области бизнеса, как исходную причину снижения результативности и применить адекватные антикризисные инструменты.

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– Антикризисные методы надо посадить на три позиции или три кита: стратегический менеджмент, финансовая наличка бизнеса и риск менеджмента. Все это вместе я называю Business Intelligenсe. Это взаимосвязанный комплекс современных методов управления бизнеса, построенный на современных информационных технологиях. Он позволяет обеспечить максимальную эффективность бизнеса.

– Управление должно строится на базе прозрачной модели, которая понятна менеджменту. Второй принцип – управление бизнесом осуществляется на основе поставленных целей, которые должны быть оцифрованы. Это КРІ, как некая мерка целей. Третий принцип – замыкающий – использование адекватной информационной системы.

Продолжение в видео лекции:

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Мировой финансовый кризис Советы для бизнеса Эффективный бизнес
Место
Украина
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