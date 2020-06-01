"Упали на 30%": экономист подсчитал доходы госбюджета в 2020 году

В мае 2020 года доходы государственного бюджета упали на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за первые пять месяцев уже собрали на 38,5 млрд грн меньше в бюджет, чем год назад.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, наглядно продемонстрировав все планы и фактические поступления.

Так, по словам экономиста, данные за май 2020 следующие:

Экономист подсчитал доходы госбюджета в 2020 году Голос Украины

таможня стабильно продолжает не выполнять планы, несмотря на их существенное уменьшение, собрали 18,6 млрд грн при запланированных 21,7 млрд грн.

налоговой удалось выполнить план поступлений, собрали 43,2 млрд грн при плане 39,6, это +3,6 млрд грн к плану, или +9,01%.

поступления в местные бюджеты составили 23,5 млрд грн при плане 24,9 млрд грн, это -5,08% к плану

ЕСВ собрано 21 млрд грн, это на 0,8 млрд грн меньше, чем год назад или -3,66%.

"Государственный бюджет в ноябре выполнен на 97,83%, при скорректированном плане 75,2 млрд грн собрали 73,4 млрд грн", – отметил Компаниец.

Подводя итоги за пять месяцев текущего года, он привел следующие данные:

Поступления в Государственный бюджет не выполнены на 43,8 млрд грн, или -10,13% к плану, собрали 388,2 млрд грн при плане 432 млрд грн.

Налоговая собрала 180,7 млрд грн при плане 188,8 млрд грн, -4,28% к плану.

Таможня собрала 103,4 млрд грн при плане 137,4 млрд грн, -24,76% к плану.

Местные бюджеты собрали 112,5 млрд грн при плане 124,7 млрд грн, или -9,80% к плану

ЕСВ собрано 113 млрд грн, это на 6,4 млрд грн больше, чем год назад или только +6,00%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная казначейская служба Украины сообщила, что за первые четыре месяца 2020 года Украина не смогла выполнить запланированные показатели государственного бюджета из-за экономической ситуации в стране и коронакризиса.