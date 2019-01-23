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Упаковка из 9 яиц взбудоражила всю Россию: что произошло

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Россию взбудоражили новости об упаковке яиц, которая уменьшилась до девяти штук вместо десяти, поскольку это говорит о возвращении инфляции в стране и о мрачных перспективах на 2019 год.

"Владимир Путин принял Россию с десятью яйцами, а оставил с девятью", – отмечается в публикации InoPressa.

По словам журналистов, уменьшенная упаковка яиц стала извещением о трудных временах в России. В частности, вступившее в силу 1 января повышение НДС с 18% до 20%, а также повышение пенсионного возраста еще больше подпитывают всеобщее негодование.

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"Этот пример с яйцами сильно задел население, став признаком роста цен, который уже ощутимый в магазинах", – заявил директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.

Упаковка из 9 яиц взбудоражила всю Россию: что произошло

Интересно знать

В агрохолдинге "Комос Групп", в который входит птицефабрика-производитель скандальной упаковки, подтвердили, что они выпускают продукцию в такой фасовке. Однако, по их словам, уменьшение числа яиц "никак не связано с увеличением НДС".

В то же время Николаев считает, что важную роль в таком шаге производителей играют несколько факторов: НДС, рост цен на бензин, первый этап запланированного повышения цен на услуги ЖКХ и новые санкции, которые сейчас отложены, однако впоследствии способны вызвать дальнейшее ослабление рубля.

"Таким образом, всего несколько граммов недостающего яйца вносят свою лепту в тяжелое налоговое бремя российских семей… Сколько же весит яйцо в таких условиях? Очень много, раз оно может способствовать разжиганию уже существующего недовольства. В последние месяцы зафиксировано падение популярности Владимира Путина", – говорится в публикации.

Упаковка из 9 яиц взбудоражила всю Россию: что произошло

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России начали продавать куриные яйца в упаковках по девять штук вместо привычных десяти. Главной причиной специалисты назвали желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками. При этом пользователи сети высмеяли подобное нововведение от российских производителей.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
От, то ли дело хахлы! По одному яйцу покупают, и ничего! Не раззоряются!
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Я как брал 2 упаковки по 30 яиц, так и беру ...
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