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''Упадок и руина'': в Украине рассказали, как живут люди в ''Л/ДНР''

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Россия сворачивает материальную помощь оккупированных районам Донецкой и Луганской областей, в результате населению ОРДЛО выживать все сложнее. При этом местные жители продолжают винить Украину во всех бедах.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко. По его словам, России сложно содержать этот регион, поскольку "все, что можно было вывезти ценного, уже вывезено".

"Сейчас там упадок и руина, затоплено много шахт, вывезены заводы, вырезан практически весь металл. Запасы заканчиваются, гуманитарных конвоев на сегодняшний день почти нет. Людям сложно выживать в таких условиях. Своего производства, которое могло бы поднимать экономику оккупированных территорий, практически нет", – рассказал экс-глава Донецкой области.

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По его словам, население на сегодняшний день переживает нелегкие времена.

"Очень высокие цены на продукты питания. Ситуация будет ухудшаться. Люди, которые могли выехать, уже выехали и работают – кто в России, кто в других странах. Большинство населения, которое осталось, не может выехать – или некуда ехать, или привязаны к родителям, которые остаются там и наотрез отказываются куда-то выезжать, готовы там умирать. А люди, которые работают на государственной службе, там получают незначительные средства", – сообщил он.

Как отметил Кихтенко, проблема с пенсиями и различными социальными выплатами "существует, и с каждым разом будет усугубляться все больше и больше".

"С большими потугами 60-70% пенсионеров имеют возможность получать мизерную пенсию, на которую очень сложно прожить", – заявил он.

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При этом, по словам экс-главы Донецкой области, жители оккупированных территорий уверены, что Украина отказалась от них, "потому что Россия дает свет, газ, медикаменты, делает доплаты к пенсиям, частично финансирует, а Украина поставила заслон".

''Упадок и руина'': в Украине рассказали, как живут люди в ''Л/ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На оккупированной территории Донецкой области назрел хлебный кризис. Причиной этого стали действия главаря "ДНР" Дениса Пушилина и его подельников.

  • В "республике" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Персона
Александр Кихтенко
Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости ЛНРНовости Донбасса
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