"Универсальная вещь": на аукционе ProZorro выставили на продажу Ленина за 500 тысяч грн

В системе электронных закупок ProZorro на аукцион выставили два памятника советского государственный деятеля Владимира Ленина.
"Ленина заказывали? Вместо традиционного металлолома целых два вождя мирового пролетариата. Ленин может много слушать, и никогда не перебивает, а также его боятся различные вредители в огороде. Универсальная вещь, так что не медлите", – пишет в Twitter Министерство экономического развития и торговли Украины.
Памятники предлагается использовать в качестве лома цветных (5500 кг бронзы) и черных металлов (100 кг).
Начальная цена продажи лота составляет 498,5 тыс. гривен. Конечный срок подачи ценовых предложений – 1 апреля, а дата проведения аукциона запланирована на 2 апреля.
Памятники находятся в городе Мариуполь Донецкой области.
Twitter Минэкономразвития
Twitter Минэкономразвития
ProZorro
ProZorro
ProZorro
ProZorro
ProZorro
ProZorro
ProZorro
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