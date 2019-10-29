"Уничтожение отрасли": озвучены угрозы поставок российского угля в интересах Коломойского

Поставки угля из России, которые осуществляются для ПАТ "Центрэнерго", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, а также его коррупционные схемы, грозят уничтожением угледобывающей отрасли в Украине.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Батьківщина", глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он аргументировал свои слова тем, что украинские шахты остановлены, а шахтеры месяцами не получают зарплату, а также напомнил, что украинские активисты заблокировали поставки российского угля в Украине.

"Я был на станции Сосновка. А раньше, еще месяц назад, когда я там был, вагонов 160 было заблокировано. Перед тем еще часть вагонов была разгружена. Сейчас вдвое меньше. Потребителем и заказчиком угля российского является такая фирма „Рекорд систем сети“, приписанная на станции Триполье, то есть под Киевом. Понятно, что этот уголь предназначен для использования на Трипольской тепловой электростанции компанией „Центрэнерго“, государственной компанией", — сообщил Волынец.

ПАТ "Центрэнерго" zik.ua

По его словам, коррупционная схема "Центренерго" состоит в поставке угля из России по дешевой цене, при этом электроенергия, произведенная из него, продается предприятиям олигарха по заниженным тарифам.

"Это просто коррупция, это просто мафия. Потому что за „Центрэнерго“ стоит Коломойский. Он назначил свой менеджмент, то есть назначает там совет директоров, Кабинет министров утверждает исполняющего обязанности Потапенко… И мы видим ситуацию, когда дешевая электроэнергия поступает с тех тепловых электростанций „Центрэнерго“ на ферросплавные заводы Коломойского. Так какой же тогда это рынок? Какой рынок электроэнергии, в который мы вошли с 1 июля? И почему шахтеры должны страдать?" — сказал Волынец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Игорь Коломойский назначил в руководство ПАТ "Центрэнерго" своих людей, которые, вероятно, помогли ему завладеть 700 млн грн. Детали были раскрыты в разоблачительном материале СМИ.

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