Гройсман показал жуткие масштабы контрабанды леса в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что контрабанда леса достигла объемов в размере 6-8 млрд грн в год.

Как передает пресс-служба правительства, Кабинет министров на середину сентября подготовит отчет о контрабанде леса.

Для сравнения огромных масштабов контрабанды леса в Украине стоит отметить, что, к примеру, правительству на двукратное повышение военных пенсий понадобится около 10 млрд грн.

Гройсман также сообщил, что дела о контрабанде будут переданы в Высший антикоррупционный суд.

"Надо делать страну богаче, а не уничтожать украинский лес. Мне нужен результат, фамилии, аналитика по фирмам, кто их учреждал. На середину сентября готовим публичный отчет о проведенной работе в лицах", - отметил премьер.

Премьер подчеркнул необходимость проведения аудита всех лесохозяйств объединенными усилиями ГФС, Нацполиции и Госаудитслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля президент Петр Порошенко ветировал законопроект №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду леса.