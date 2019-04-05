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"Умрут от холода": сеть высмеяла оправдание массовой бедности в России

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Федеральная служба государственной статистики России сообщила, что несмотря на то, что треть россиян не могут позволить себе покупку обуви, ситуация в стране в 2018 году улучшилась по сравнению с 2016 годом.

Число тех, кто с большими затруднениями может "свести концы с концами" при покупке самого необходимого, уменьшилось с 17,4 до 14,6%, а число домохозяйств, у всех членов которых есть возможность приобретать две пары удобной и подходящей по сезону обуви ежегодно, выросло с 50,3 до 63,8%, сообщает РБК.

Соответствующие заявления Росстата высмеяли пользователи сети.

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‏"Смысл их сводится к тому, что есть еще отдельные несознательные россияне, которые считают, что им, кроме Крыма и величия сверхдержавы, нужны еще еда и одежда. Безусловно, число таких отщепенцев будет сокращаться", – пишет блогер Проф. Преображенский.

"Снова массовые расстрелы? Наконец-то", – иронизирует Алехандро Кастро.

"Нет, от голода умрут. Или от холода, денег на одежду ведь тоже нет", – отметил Дмитрий Анкапский.

‏‏"Не заморачивайтесь, скоро лето! Можно и лаптей утепленных наплести и навалять валенок без утепления", – резюмировала Людмила.

"Умрут от холода": сеть высмеяла оправдание массовой бедности в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в России более 20% домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Макарский Александр
Макарский Александр
Главное,шо бы заробитчане-нерабы этим русским нищебродам дачи недорого строили,да общественные туалеты,вместо таджиков убирали. А лапти-это здорово. В одном европейском бантустане, селюкскую быдло-вышиванку в парламент одевают, даже целый культ колхозной рубахе придумали,и ничего.
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