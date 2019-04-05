"Умрут от холода": сеть высмеяла оправдание массовой бедности в России

Федеральная служба государственной статистики России сообщила, что несмотря на то, что треть россиян не могут позволить себе покупку обуви, ситуация в стране в 2018 году улучшилась по сравнению с 2016 годом.

Число тех, кто с большими затруднениями может "свести концы с концами" при покупке самого необходимого, уменьшилось с 17,4 до 14,6%, а число домохозяйств, у всех членов которых есть возможность приобретать две пары удобной и подходящей по сезону обуви ежегодно, выросло с 50,3 до 63,8%, сообщает РБК.

Соответствующие заявления Росстата высмеяли пользователи сети.

‏"Смысл их сводится к тому, что есть еще отдельные несознательные россияне, которые считают, что им, кроме Крыма и величия сверхдержавы, нужны еще еда и одежда. Безусловно, число таких отщепенцев будет сокращаться", – пишет блогер Проф. Преображенский.

"Снова массовые расстрелы? Наконец-то", – иронизирует Алехандро Кастро.

"Нет, от голода умрут. Или от холода, денег на одежду ведь тоже нет", – отметил Дмитрий Анкапский.

‏‏"Не заморачивайтесь, скоро лето! Можно и лаптей утепленных наплести и навалять валенок без утепления", – резюмировала Людмила.

Росстат дал разъяснения.

Смысл их сводится к тому, что есть еще отдельные несознательные россияне, которые считают, что им, кроме Крыма и величия сверхдержавы, нужны еще еда и одежда.

Безусловно, число таких отщепенцев будет сокращаться. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 3 апреля 2019 г.

Оооо, снова массовые расстрелы?..))наконец-то 😌 — Алехандро Кастро (@Good_Dictator) 3 апреля 2019 г.

Нет, от голода умрут. Или от холода, денег на одежду ведь тоже нет. — Анкапский Дмитрий (@DmitryDavis) 3 апреля 2019 г.

Не заморачивайтесь,скоро Лето!Можно и Лаптей утепленных наплесть и Навалять Валенок без утепления! !!! pic.twitter.com/bzxJtZIk8u — Людмила (@e9eSdVgHWHszZwd) 4 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России более 20% домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

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