Уманский заявил о полном разоблачении схем со скрутками НДС

Экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что следственная группа раскрыла схему скруток НДС в фискальной сфере и передала доказательства в СБУ и ГБР.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По результатам работы экспертной группы с информационными базами налоговой сегодня временная следственная комиссия Верховной Рады передала в СБУ и ГБР обнаруженные доказательства с "цепочками" от инициаторов, "скрутчиков" через "прокладки" до конечных бенифициаров. Это сотни предприятий! И это только "чистые скрутки". На общую сумму только за два квартала более чем на 14 млрд грн", – сказано в сообщении.

Игорь Уманский

Уманский также намекнул, что некоторые из участников "схем" могут начать сдавать следствию заказчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля Уманский вступил в публичный спор с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Глава правительства утверждает: заявления Уманского о том, что бюджет Украины якобы теряет 5 млрд грн из-за "скрутки" (схемы уклонения от уплаты налогов) НДС – популизм. В ответ эксминистр назвал слова премьера "странными" и "поверхностными".