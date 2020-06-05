Главная Новости
5 июня • обновлено в 09:44
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Уманский заявил о полном разоблачении схем со скрутками НДС

1.1т
Читать материал на украинском

Экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что следственная группа раскрыла схему скруток НДС в фискальной сфере и передала доказательства в СБУ и ГБР.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По результатам работы экспертной группы с информационными базами налоговой сегодня временная следственная комиссия Верховной Рады передала в СБУ и ГБР обнаруженные доказательства с "цепочками" от инициаторов, "скрутчиков" через "прокладки" до конечных бенифициаров. Это сотни предприятий! И это только "чистые скрутки". На общую сумму только за два квартала более чем на 14 млрд грн", – сказано в сообщении.

Игорь Уманский

Игорь Уманский

Уманский также намекнул, что некоторые из участников "схем" могут начать сдавать следствию заказчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-голова налоговой Сергей Верланов рассказал в интервью о наполнении бюджета, карантине и "потерю 5 млрд на НДС".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Игорь Уманский
Место
Украина
Тег
налоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги