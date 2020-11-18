Уманский пояснил, почему подал заявление об отставке с ОПУ

Советник председателя Офиса президента Игорь Уманский написал заявление об отставке, поскольку подготовил для правительства план выхода из бюджетного кризиса, а на его должности это делать "некоретно и неэтично".

Об этом он заявил на брифинге для прессы в Киеве в среду, 18 ноября. По его словам, правительство должно в первую очередь принять ряд решений, чтобы избежать масштабного экономического, политического и социального кризиса в ближайшее время.

"Бюджет на 2021 год на 66% это долги. В этих условиях обслуживания долга – это едва ли не самая большая статья расходов госбюджета. Правительство не может в этих условиях не пойти на рестурктуризацию госдолга и отсрочить как выплаты по основной сумме так и по обслуживанию. Это небольшой перечень действенных мер, которые можно еще сделать. Время еще есть. Чтобы иметь возможность об этом говорить – я написал заявление, потому что имея статус советника (главы Офиса президента. - Ред.) это некорректно и неэтично", – заявил Уманский.

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