Уманский хотел запустить "налоговый террор" для бизнеса – юрист

Блокировка возврат НДС, которую предлагал бывший министр финансов Игорь Уманский, вымыла бы оборотные средства бизнеса, которые сейчас очень необходимы Украине.

Об этом в Facebook написала член правления Ассоциации адвокатов Украины, известный адвокат Екатерина Гупало.

Юрист отметила, что она много лет работала в сфере налоговых споров и видит, к чему бы привели действия Уманского.

Игорь Уманский 112

"Под флагом борьбы со схемами экс-министр хотел запустить террор из массовых налоговых проверок, по результатам которых ежемесячно снимать по 5 млрд грн бюджетного возмещения НДС из реальных добросовестных предприятий, которые пока еще живы. Такое себе беспроцентное принудительное кредитование государства. Пока бизнес годами бы судился, господин Уманский отчитался бы о дополнительном профите – государство ничего никому не должно", – пояснила она.

Гупало добавила, что при такой схеме у предпринимателей были бы постоянные проверки, штрафы, уголовные производства и прочее.

"Уманский также "успешно" применял эти методы, когда исполнял обязанности министра финансов при премьере Юлии Тимошенко. О коррупции в таких методах отдельно напоминать не буду", – подытожила адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Уманский заявил, что государственный бюджет Украины каждый месяц теряет около 10 млрд гривен из-за незаконных схем на таможне.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram