Атака на Верланова и Нефьодова: социолог раскрыл смысл провокаций

Атака на главу налоговой Сергея Верланова и главу таможни Максима Нефьодова со стороны бывшего министра финансов Игоря Уманского носит провокационный характер с целью поставить на их места "нужных" людей.

Об этом в среду, 1 апреля, написал профессор социологии Павел Кутуев, комментируя соответствующую публикацию в СМИ.

"Такие действия экс-министра можно объяснить только попыткой авторов преступных схем (незаконное возмещение НДС, уклонения от налогообложения подакцизной продукции, контрабанда) избавиться руководителей, которые действовали эффективно, прозрачно и вели реальную борьбу с коррупцией", - подчеркнул эксперт.

Кутуев также отметил позицию главы правительства Дениса Шмыгаля по этому вопросу. По его словам, премьер не повелся на провокацию и постарался защитить Верланова и Нефьодова.

"Весьма символично, что рекордно короткая каденция Уманского в кресле министра финансов мгновенно завершилась, когда стало понятно, что в условиях кризиса и вызовов пандемии министерская должность, кроме интриг и защиты "схематозников", еще и требует реальной работы в интересах страны", - добавил социолог.

Кутуев также сообщил, что Верланов продемонстрировал как в сжатые сроки "можно резко уменьшить налоговый схематоз, особенно это касается махинаций с НДС". "Более того, председатель налоговой доказал, что способен выводить деньги из тени в бюджет даже в условиях кризиса", - написал профессор социологии.

Он также считает, что украинский бизнес должен самоорганизоваться и обратиться к руководству государства с требованием продолжить реформы налоговой и таможни, а также исключить отстранение от должностей дееспособных государственных управленцев - Верланова и Нефедова - которые были назначены в результате открытых конкурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада в понедельник, 30 марта, отправила в отставку министра финансов Игоря Уманского. Но назначить вместо него Сергея Марченко, кандидатура которого была согласована предварительно, не смогла – не хватило голосов.

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