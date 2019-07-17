Россия внезапно захотела "дружить" с Грузией: Лавров озвучил ультиматум

Россия потребовала от Грузии устранить угрозы для безопасности своих граждан, чтобы между странами снова начали летать пассажирские самолеты.

Такие условия назвал глава МИД России Сергей Лавров. В интервью "Аргументам и фактам" он заявил, что хоть Россия и не вмешивается во внутренние дела Грузии, но ее беспокоят, что некоторые грузинские политики пытаются "разжигать русофобские настроения".

"Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян. В случае, если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию", - сказал Сергей Лавров.

Грузия и Россия

Также дипломат, сам известный нецензурными высказываниями на официальных мероприятиях, потребовал, чтобы грузинские власти осудили поступок грузинского журналиста Георгия Габунии, который в эфире телеканала "Рустави-2" в воскресенье, 7 июля, нецензурно обругал российского президента и назвал его оккупантом.

Как писал OBOZREVATEL, 20 апреля член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что вызвало волну протестов.

Также в результате запрета российским авиакомпаниям летать в Грузию страдают сами россияне. Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Проф. Преображенский. Он подчеркнул, что в результате такого решения президента России Владимира Путина убытки российских авиакомпаний могут составить 2,5-3 млрд. рублей.

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