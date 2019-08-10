Уличенный в коррупционных схемах бизнесмен Фукс дал совет новой власти

Скандальный олигарх Павел Фукс, который был уличен в различных коррупционных схемах, призвал новоизбранную власть отобрать у силовых структур возможность влиять на бизнес-процессы в стране.

В своем телеграм-канале Фукс заявил, что "Украина оказалась в ситуации, когда количество ресурсов – по тем или иным причинам – либо не растет, либо сокращается".

"Конкуренция за оставшиеся средства (производство, активы, финансы) все более обостряется. Это обыкновенное явление в бизнес-среде, но в нашем случае государство начинает "выбивать свою долю". Под государством я имею ввиду людей, которые умело им прикрываются. Они – "аббревиатуры". СБУ, ГПУ, НПУ, ГБР, ГФС. "Силовики" научились манипулировать законодательством.

Их типичный почерк - вначале заблокировать бизнес-процесс, а потом требовать деньги за его возобновление. Не чистое рейдерство, однако от бандитизма ничем не отличается", - написал он.

Фукс также пожаловался, что "такие проблемы в бизнесе стали обыденностью", однако, по его словам, "у Украины есть шанс, если здесь будут задерживаться деньги".

"Нужна максимальная свобода для капитала. При этом, госаппарат обязан устанавливать рамки и контролировать их", - добавил он.

Павел Фукс Цензор.НЕТ

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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