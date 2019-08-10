Уличенный в коррупционных схемах бизнесмен Фукс дал совет новой власти

Скандальный олигарх Павел Фукс, который был уличен в различных коррупционных схемах, призвал новоизбранную власть отобрать у силовых структур возможность влиять на бизнес-процессы в стране.
В своем телеграм-канале Фукс заявил, что "Украина оказалась в ситуации, когда количество ресурсов – по тем или иным причинам – либо не растет, либо сокращается".
"Конкуренция за оставшиеся средства (производство, активы, финансы) все более обостряется. Это обыкновенное явление в бизнес-среде, но в нашем случае государство начинает "выбивать свою долю". Под государством я имею ввиду людей, которые умело им прикрываются. Они – "аббревиатуры". СБУ, ГПУ, НПУ, ГБР, ГФС. "Силовики" научились манипулировать законодательством.
Их типичный почерк - вначале заблокировать бизнес-процесс, а потом требовать деньги за его возобновление. Не чистое рейдерство, однако от бандитизма ничем не отличается", - написал он.
Фукс также пожаловался, что "такие проблемы в бизнесе стали обыденностью", однако, по его словам, "у Украины есть шанс, если здесь будут задерживаться деньги".
"Нужна максимальная свобода для капитала. При этом, госаппарат обязан устанавливать рамки и контролировать их", - добавил он.
Павел Фукс
Цензор.НЕТ
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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