В разгар пандемии коронавируса топ-чиновница решила сократить врачей в "Укрзалізниці"

Исполнительный директора филиала "Центра Здравоохранения" "Укрзалізниці" Наталья Белинская решила сократить непрофильные затраты и излишнее имущество в ведомстве.

Соответствующее письмо чиновницы было адресовано заместителю главврача Киевской клинической больницы Роману Четверусу. В Facebook его опубликовал Начальник департамента электроснабжения "Укрзалізниці" Валерий Людмирский.

"Оказывается, в лечебных учреждениях есть непрофильные затраты и излишнее имущество. Можно где-то ознакомится с перечнем этого имущества? Уважаемый исполнительный директор, для начала определите перечень этого имущества, определите, кто его использует, а потом уже приступайте к сокращению персонала", – написал Людмирский.

Он подчеркнул, что указанное имущество можно было бы не реализовывать, а направить на получение дополнительного дохода.

"Я так понимаю, что если имущество кто-то купит, то с целью получения прибыли. А у Вас что мозгов не хватает использовать имущество эффективно? Так Вам не место на железной дороге", – сказано в сообщении.

Он также подчеркнул, что Белинская в конце письма пригрозила самолично уволить сотрудников с целью сокращения штата.

"Это смелый шаг. Хочу напомнить, что если уволенный Вами сотрудник обжалует подписанный Вами приказ в суде и суд примет решение в пользу сотрудника, то УЗ выплатит сотруднику за вынужденный прогул. Если в тот момент, кто-то в "Укрзалізниці" захочет сделать вам больно, то последует регрессный иск уже лично к Вам", – заключил Людмирский.

Письмо Белинской facebook.com/groups

Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудникам локомотивного депо "Укрзалізниці" в Кременчуге на Полтавщине раздали самодельные маски из салфеток и канцелярских резинок. Вместо перчаток железнодорожники использовали упаковки от батона. Из-за этого разгорелся скандал.

После появления этой новости пресс-служба "Укрзалізниці" вдруг отчиталась об обеспечении локомотивного депо "Кременчуг" защитными масками. При этом факт существования бумажных масок они все же признали.

Работников локомотивного депо в Кременчуге запугали, приказав спрятать бумажные маски, из-за которых разгорелся скандал.

Также OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивный материал, где разобрался в деталях скандала.

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